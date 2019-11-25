На лаві підсудних водій вантажівки Моріс Робінсон та його спільник Кристофер Кеннеді

В Британії розпочинається суд по справі так званої "фури з нелегалами". Нагадаю, минулого місяця британська поліція виявила тіла 39 в'єтнамців у вантажівці, яка прибула з бельгійського міста Зебрюгге.

На лаві підсудних водій вантажівки Моріс Робінсон та його спільник Кристофер Кеннеді.

Серед звинувачень вбивство з необережності, контрабанда людьми, сприяння незаконній міграції та відмивання грошей.