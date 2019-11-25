У Британії розпочався суд по справі "фури з нелегалами" [ Редактировать ]
В Британії розпочинається суд по справі так званої "фури з нелегалами". Нагадаю, минулого місяця британська поліція виявила тіла 39 в'єтнамців у вантажівці, яка прибула з бельгійського міста Зебрюгге.
На лаві підсудних водій вантажівки Моріс Робінсон та його спільник Кристофер Кеннеді.
Серед звинувачень вбивство з необережності, контрабанда людьми, сприяння незаконній міграції та відмивання грошей.
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