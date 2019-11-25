Штаб безпеки Перської затоки облаштують в Абу-Дабі [ Редактировать ]
В Абу-Дабі облаштують штаб-квартиру Європейської місії, яка відповідатиме за безпеку морської навігації у Перській затоці. Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.
За її словами, штаб-квартира базуватиметься на території французької військової бази. Роботу місії забезпечуватимуть до півтора десятки співробітників - вони координуватимуть свої дії з аналогічною американською місією.
Нагадаю, США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден - у відповідь на атаки Ірану на нафтові танкери у Перській затоці впродовж останніх місяців.
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