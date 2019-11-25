США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден

В Абу-Дабі облаштують штаб-квартиру Європейської місії, яка відповідатиме за безпеку морської навігації у Перській затоці. Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

За її словами, штаб-квартира базуватиметься на території французької військової бази. Роботу місії забезпечуватимуть до півтора десятки співробітників - вони координуватимуть свої дії з аналогічною американською місією.

Нагадаю, США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден - у відповідь на атаки Ірану на нафтові танкери у Перській затоці впродовж останніх місяців.