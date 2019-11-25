Под Киевом героически спасли лебедей [ Редактировать ]
В Киеве спасли лебедей / Фото: rosphoto.com
Под Киевом спасли лебедей, которые примерзли ко льду в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на свой странице в Facebook.
В Украине уже неделю стоят морозы и 15 лебедей примерзли ко льду. Бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе героически спасли птиц от смерти.
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Так, чтобы помочь птицам, спасатели прорубили около 200 метров льда.
Ранее сообщалось о том, что на украинской границе задержали обезьян
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