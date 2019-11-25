Шість будинків вигоріли вщент внаслідок ворожих обстрілів у дачному селищі Березове під окупованим Докучаєвськом. Напередодні окупанти вдарили з великокаліберних кулеметів запалювальними боєприпасами. А сьогодні в районі Мар'їнки поранено місцеву жительку. Бойовики вели вогонь з одного із районів Донецька. Маршрутом Березове - Мар'їнка проїхала наша знімальна група.

Хрусткий, випалений степ під ногами та сильний вітер. Таким ми побачили дачне селище під окупованим Докучаєвськом - до лінії зіткнення менше, ніж кілометр. Учора бойовики тут обстрілювали з важких кулеметів, застосовуючи запалювальні кулі. Від цього загорілася трава довкола. А рвучкий вітер розніс полум'я на будинки - почалася масштабна пожежа.

Попри близькість до лінії фронту, тут досі живуть поодинокі люди.

"Тут живе дві родини, вони не хочуть їхати звідси нікуди. Вони виходили на вулицю, бо коли горить трава - там температура висока", - говорить позивний "Пожежник", військовослужбовець ЗСУ.

"Горіло он там сильно. - Тут люди живуть? На той улице пару человек", - говорить Євген, місцевий житель.

Побачивши пожежу, військовики почали виводити місцевих жителів, та намагалися вгамувати вогонь. Гасили понад шість годин.

"Полум'я висотою 3-4 метра. Ми коли побачили полум'я, відправили групу для спасіння особового складу, місцевих жителів та гасіння. Обійшли дома, які горіли і намагалися погасити вогонь, щоб він не пішов до дороги далі", - розповідає позивний "Кріпиш ", військовослужбовець ЗСУ.

Добре, що на той час по наших солдатах не стріляли російські найманці, адже тут - зона постійного напруження. У цьому самі переконуємося.

Тільки що ми почули вибух на териконі за моєю спиною - це українськи позиції. Схоже, що бойовики почали обстріл. Чи це поодинокий, чи це буде серія вибухів - треба слухати.

Ні, - тиша. І ми переїжджаємо вже до іншого місця - у фронтову Мар'їнку. Сьогодні тут від ворожого обстрілу постраждала 37-річна місцева жителька.

"Внаслідок ворожого обстрілу одного із опорних пунктів та перельоту - місцева жителька, яка вела свою дитину, отримала поранення. Це наскрізне поранення руки із переломом кістки", - повідомила Аліна Демченко, військовослужбовець ЗСУ.

Жінці вже надали необхідну допомогу, поранена в стабільному стані.