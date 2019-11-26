Страшна негода вирує на заході Греції. Через грози й повені там двоє загиблих. Їхні тіла рятувальники виявили поблизу узбережжя муніципалітету Антіріо. За попередньою інформацією, попри штормове попередження, люди вийшли в море на невеличкому вітрильнику. Про наслідки стихійного лиха - у наступному сюжеті.

Ці постапокаліптичні кадри відзняли у грецькому селищі Кінета неподалік Афін. Перекинуті автівки, повалені дерева та подвір'я, затоплені брудом - такі наслідки надпотужних злив та поводків у цьому регіоні. Приватні будинки стоять без вікон та дверей - усе рознесла велика вода.

"Водою заливало увесь дім. Коли ми гукали дітей, які були у підвалі, щоб тікати, у будинку вже сухого місця не лишилося. Ні дверей, ні вікон, ні меблів. А гляньте, як у саду. Там було п'ять пральних машин - усе змило", - говорить Йоаніс Бардіс, місцевий мешканець.

Удар стихії спричинив перебої в автомобільному сполученні. Величезне каміння та тонни багнюки заповнили дороги у містах та перегородили траси, які їх сполучають. Кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопоннес перекрили для руху. Також закрили шосе Афіни-Коринф. У регіоні Аттика, до якого входять Афіни, зачинені всі школи, така ж ситуація і в Салоніках.

"Вода несла машини та сусіда. На щастя, його зупинило оливкове дерево, чоловік вхопився за нього, і кричав про допомогу. І інший сусід знайшов його. Він просто гинув. Він обіймав це дерево дві години", - говорить Васо, місцева мешканка.

Люди шоковані. Сотні втратили своє майно, будинки, автівки та сільськогосподарську техніку. Тепер не знають, де шукати допомоги.

"Усе нажите за всі роки - знищене. Ми просто збираємо залишки, якісь шматки майна буквально. І що нам тепер з усім цим робити? Як жити далі - не знаю", - говорить Стоматіс Кіохатіс, місцевий мешканець.

Прогноз від синоптиків обнадійливий - негода поволі відступає. Утім, яких збитків стихія заподіяла у західних регіонах Греції та скільки часу потребуватиме відновлення місцевої інфраструктури ще належить підрахувати.