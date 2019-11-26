Популярный российский музыкальный продюсер, муж певицы Валерии, Иосиф Пригожин шокировал фанатов выходкой. Фото, на котором Иосиф позирует с вантузом на голове, опубликовала его жена, певица Валерия.

"Конкурс на лучшую подпись к фото", - написала Валерия.

Поклонники с юмором отнеслись к публикации и предложили свои варианты: "Пытается откачать песни Бузовой", "Идол в царстве сантехники", "Когда вантуз тебе идет больше, чем шапка".

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова поразила фото с сыном.