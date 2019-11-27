Невідомий літак порушив повітряний простір над Вашингтоном [ Редактировать ]
Невідомий лайнер порушив повітряний простір над Вашингтоном. Літак не відповідав на виклики диспетчерів і не подавав жодних сигналів. Військові підняли в повітря винищувачі на перехоплення. Територію довкола Білого дому та Капітолію оточили, частково евакуювали персонал та відвідувачів.
За кілька годин надзвичайну ситуацію скасували. Що за чужинець пролетів над столицею США - не повідомляють.
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