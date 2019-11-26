Знаменитого спортсмена, боксера первого тяжелого веса Майриса Бриедиса лишили звания чемпиона мира по версии WBO, передает "Сегодня".

Боксер завоевал титул в скандальном бою против поляка Кшиштофа Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Всемирная боксерская организация обязала его дать незамедлительный реванш поляку, однако Бриедис не может этого сделать, так как готовится к финалу WBSS.

Ранее сообщалось, что Руис раскрыл детали подготовки к реваншу с Джошуа.