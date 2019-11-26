Легенду бокса лишили пояса чемпиона WBO [ Редактировать ]
Знаменитого спортсмена, боксера первого тяжелого веса Майриса Бриедиса лишили звания чемпиона мира по версии WBO, передает "Сегодня".
Боксер завоевал титул в скандальном бою против поляка Кшиштофа Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
Всемирная боксерская организация обязала его дать незамедлительный реванш поляку, однако Бриедис не может этого сделать, так как готовится к финалу WBSS.
Ранее сообщалось, что Руис раскрыл детали подготовки к реваншу с Джошуа.
по теме
"Ворскла" уволила главного тренера
Главного тренера Виталия Косовского уволили с поста полтавской "Ворсклы"
Знаменитый украинский боксер возглавил рейтинг WBС
Мировой боксерский совет (WBC) обновил рейтинг в разных весовых категориях
Знаменитый боксер трагически погиб во время спарринга
Трагически погиб 27-летний спортсмен Дуайт Ричи
Умер легендарный футболист
На 43-м году ушел из жизни знаменитый спортсмен, бывший полузащитник "Олимпика"
Украинку признани лучшей молодой легкоатлеткой планеты
Украинскую спортсменку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой планеты