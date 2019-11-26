Президент России Владимир Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую информацию российский лидер озвучил на встрече в Кремле.

Известно, что разговор с Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики.

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"Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", - сказал Путин.

Также на встрече обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита". А также Зеленский призвал срочно собрать Кабмин.