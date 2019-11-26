Діалог з Росією буде розпочато на нормандській зустрічі в Парижі, а поки що відносини між країнами складні, - про це у Таллінні під час спільного брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, обрання Естонії до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН сприятиме зусиллям Києва у відновленні суверенітету та територіальної цілісності.

"Хочу ще раз подякувати за невизнання Естонію російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі. Окремо відзначу практичну допомогу Естонії у реформах сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО, вдячні нашим естонським колегам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які будуть покращувати Україну", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.