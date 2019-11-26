Одесские гинекологи продавали видео сеанса за границу [ Редактировать ]
В Одесской клинике в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. А все видео продавали за границу для размещения на порносайтах. Об этом сообщили в Киевском районном суде города.
Известно, что съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.
Спустя некоторое время одна из пациенток подала заявление в полицию, так ка увидела видео с собой в главной роли на порносайте.
Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ.
Раньше сообщалось о том, что водитель маршрутки убил током женщину во время секса. А также под Киевом пара занялась сексом прямо в маршрутке.
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