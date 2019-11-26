В Одесской клинике в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. А все видео продавали за границу для размещения на порносайтах. Об этом сообщили в Киевском районном суде города.

Известно, что съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.

Спустя некоторое время одна из пациенток подала заявление в полицию, так ка увидела видео с собой в главной роли на порносайте.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ.

Раньше сообщалось о том, что водитель маршрутки убил током женщину во время секса. А также под Киевом пара занялась сексом прямо в маршрутке.