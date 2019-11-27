В среду, 27 ноября, стала известна причина воздушной тревоги, из-за которой в США перекрыли Белый дом и эвакуировали Конгресс. Так, по предварительной версии это могло случиться из-за стаи птиц, сообщает телеканал CNN.

Сейчас руководство органов национальной безопасности собрались для того, чтобы выяснить реальную причину происшествия.

"Высокопоставленные официальные лица следят за текущей ситуацией, они проводят телефонную конференцию", - сообщают источники телеканала в американском министерстве обороны.

Они добавили, что сейчас говорят о трех возможных причинах: атмосферной аномалии, птицах или беспилотнике. Изначально тревогу объявили из-за сообщений о самолете, который нарушил воздушное пространство Вашингтона.

Ранее мы писали о том, что Трамп рассказал о реакции американцев на его импичмент.