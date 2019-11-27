Амстердам залишиться без кварталу Червоних ліхтарів [ Редактировать ]
Квартал Червоних Ліхтарів приберуть з мапи Амстердама. Про це заявив заступник міського голови з питань туризму Віктор Еверхардт.
Ребрендинг вулиці проведуть, оскільки міська влада не хоче рекламувати секс-послуги, з якими у туристів асоціюється назва кварталу.
Утім скандально відома особливість району залишиться без змін. Наразі у місті вирішують, яка нова назва буде більш привабливою для туристів: історична Де Валлен або ж просто центр міста.
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