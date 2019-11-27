Володимир Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним у рамках нормадської зустрічі. Про це глава держави заявив перебуваючи з візитом у Литві.

Зеленський зустрівся з президентом країни Гітанас Науседою, подякував за підтримку територіальної цілісності України. Коментуючі майбутні переговори у Парижі глава держави наголосив - хоче чітке розуміння, коли закінчиться війна на Сході країни.

"Литва є дуже близькою для всіх українських, наш діалог сповнений взаєморозуміння і довіри. Дякуємо за тверду і послідовну позицію у підтримці територ цілісності та суверенітету України та нашої незалежності. Це для нас пріоритет. Я профінформував президента про актуальну ситуацію на окупованих територіях та кроки щодо підготовки до нормандської зустрічі. Радий що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"Вже незабаром відбудеться зустріч нормандської четвірки. Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми. А також, що вони допоможуть вам здійснити кроки, які призведуть до зменшення напруження у вашому регіоні і дозволять Україні говорити з вашими опонентами на рівних", - говорить Гітанас Науседа, президент Литви.