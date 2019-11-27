Візит Володимира Зеленського у Литву: всі подробиці [ Редактировать ]
Володимир Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним у рамках нормадської зустрічі. Про це глава держави заявив перебуваючи з візитом у Литві.
Зеленський зустрівся з президентом країни Гітанас Науседою, подякував за підтримку територіальної цілісності України. Коментуючі майбутні переговори у Парижі глава держави наголосив - хоче чітке розуміння, коли закінчиться війна на Сході країни.
"Литва є дуже близькою для всіх українських, наш діалог сповнений взаєморозуміння і довіри. Дякуємо за тверду і послідовну позицію у підтримці територ цілісності та суверенітету України та нашої незалежності. Це для нас пріоритет. Я профінформував президента про актуальну ситуацію на окупованих територіях та кроки щодо підготовки до нормандської зустрічі. Радий що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
"Вже незабаром відбудеться зустріч нормандської четвірки. Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми. А також, що вони допоможуть вам здійснити кроки, які призведуть до зменшення напруження у вашому регіоні і дозволять Україні говорити з вашими опонентами на рівних", - говорить Гітанас Науседа, президент Литви.
по теме
Володимир Зеленський відбув з офіційним візитом до Литви
У Глави держави заплановані перемовини з президентом, прем'єр-міністром та спікером
Володимир Зеленський прокоментував підготовку до Нормандської зустрічі
Про це у Вільнюсі на брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседом заявив сам Володимир Зеленський
У Путина заявили о личной встрече с Зеленским
Помощник Путина заявил о встрече "тет-а-тет" с Зеленским
"Я хочу четкого понимания": Зеленский высказался о "нормандском формате"
Зеленский рассказал о "нормандской встрече"
Зеленский озвучил "глобальную цель" Украины
Президент назвал приоритет в работе