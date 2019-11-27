Люди кажуть: нищити свої магазини не дадуть - готують позови до суду

У Харкові знову вийшли на акцію підприємці Барабашово. Проти чого протестують люди і що вимагають від влади? Більше подробиць дивіться у сюжеті.

Тисячі підприємців "Барабашово" вкотре прийшли до харківської мерії. Вимагають не будувати дорогу через торговельний центр, де розташовані їхні робочі місця. Такий план намагається втілити голова міста Геннадій Кернес. В мерії навіть "відкопали" проект генплану 1953 року. Для будівництва двох з половиною кілометрів шляхопроводу доведеться знести дві з половиною тисячі магазинів. Активісти називають це - черговою спробою захоплення ринку.

"Ни целесообразности, ни рационального подхода к этой дороге, озвучено уже профессионалами, которые строят дороги, для того, чтобы строить дорогу должна быть минимум четырехэтажная развязка на метро Киевская. Это делает для того, чтобы как и продолжается захват рынка, чтобы дорога пошла по рынку и разрушила торговые места", - говорить Дмитро Іщук, член штабу "Стоп дорога".

Навіть організували штаб "Стоп дорога", аби ефективніше захищати власні робочі місця. Підприємці кажуть, якщо дорогу побудують - без роботи залишаться понад 10 тисяч людей.

"Исчисление идет из двух с половиной тысяч торговых объектов попадающих под так называемую новую дорогу, 2,5 торговых объектов, то есть в среднем работает семья - один реализатор и один грузчик, умножаем на три, но все это обслуживают и другие люди поэтому очень хотелось бы чтобы мер города и депутаты горсовета были умны в своем выборе потому что это касается жизни более 10 тысяч человек", - говорить Ірина Денисова, голова ГО "Союз ініціативних рухів".

Кілька годин підприємці намагалися докричатися до влади міста. Проте Геннадій Кернес нікого чути не хоче. У нього на всі прохання людей відповідь одна - ми самі знаємо як краще для міста.

"Буде всьо як по закону, то єсть місця та земля буде передана комунальному підприємтсву міському, будуть зроблені місця для підприємців, ми розберемося, що економічно вигідно, що економічно не вигідно і як працювати", - вважає Генадій Кернес, харківський міський голова.

Підприємці кажуть, вони вже давно намагаються налагодити діалог з міською владою. Проте в мерії відмовляються з ними спілкуватися.

"Нас тут не слышат, тут инакомыслие не принимается, тут есть один человек, под диктовку которого все вопросы решаются, все депутаты, все кто там сидят все под палочку дирижера голосуют за законопроекты. Которые должны быть проголосованы. Мнение предпринимателей вообще не берется во внимание. У нас есть альтернативный план дороги, которая дешевле и не затронет эти торговые места", - говорить Руслан Гусейнов, підприємець ТЦ "Барабашово".

Люди кажуть: нищити свої магазини не дадуть - готують позови до суду. І за потреби готові навіть лягти під будівельну техніку.