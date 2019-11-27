Одеського бізнесмена Вадима Альпєріна затримали у холі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Підприємець прийшов туди на допит. Нагадаю, напередодні він втік під час спецоперації силовиків. "Орієнтування" на підприємця поширив навіть глава держави - Володимир Зеленський. Тож у чому підозрюють Альпєріна? Подробиці в матеріалі.

Його шукали всі. Починючи від силовиків і закінчуючи - президентом. Але він прийшов сам. Одесський бізнесмен Вадим Альперін з'явився до САП на допит. Втім, все пішло не за сценарієм. Підприємця затримали прямо в холі будівлі працівники НАБУ

"Ви обмежені в пересуванні і прошу прослідувати зі мною в Національне антикорупційне бюро України".

"Затримано особу, яку слідство вважає організатоом групи. І власне наразі вчиняються процеси, які пов'язані із врученням повідомлення про підозру цій особі. Важливо, що ця особа затримана. Це є важливо для слідства. І власне це є головним", - говорить Оксана Митницька, прессекретар національного антикорупційного бюро.

Одеський підприємець - Вадим Альперін вчора втік під час спецоперації силовиків. Про те, що бізнесмен зник "з-під" носа оперативників, повідомив президент Володимир Зеленський. На своїй сторінці у фейсбуці, глава держави оприлюднив фото підприємця та навіть назвав його "хрещеним батьком" української контрабанди.

Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні.

Скріна за хрещеного батька контрабанди президент пообіцяв цінний подарунок. Але дістанеться він, очевидно, головному фігуранту! Адже прийшов Альперін до САП самостійно! Анонсував візит бізнесмена до слідчих - адвокат і додав: його підзахиснийний не переховується.

"Ми самі прийдемо до прокурора. І цінного подарунка від президента нікому не дістанеться".

Адвокат бізнесмена запевняє: його підзахисний до контрабанди немає жодного відношення. Хоча Вадим Альперін неодноразово фігурував у контрабандних скандалах. 2017 за даними НАБУ та ГПУ, використовував "сірі" схеми для імпорту товарів в Україну за заниженими цінами.

У підсумку правоохоронці зааршетували 450 мільйонів гривень на рахунках компаній. Розморозити їх Альперін намагався через НАБУ за допомогою старого, але перевіреного способу - хабаря. Розміром в 800 тисяч доларів. Тоді "ділка" взяли під варту з правом застави в 20 мільйонів гривень.

Тоді заставу за бізнесмена внесли, втім Альперін може повторно опинитися на лаві підсудних. Так само як і його спільники. За даними ЗМІ, напередодні після обшуків затримали заступника начальника київської Митниці - Сергія Тупальського. Та ще семеро співробітників. За офіційними даними САП, всім затриманим оголосили підозру.