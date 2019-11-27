Україна опинилася посеред міжнародного фінансового скандалу. Європейські та американські інвестори звинуватили чиновників у тиску на іноземний бізнес в країні та спробі захоплення підприємств. Йдеться про розслідування навколо VBA банку. Детальніше про резонансну справу - у матеріалі.

Європа та США закликають українську владу дати оцінку діям правоохоронних органів у розслідуванні справи про рефінансування VAB банку. Відповідний лист надійшов на адресу уряду та офісу президента. Сьогодні доклад щодо ходу розслідування оприлюднила й інвестиційна компанія "Конкорд кепітал".

"Не маючи змоги притягнути до відповідальності дійсно "велику рибу" на кшталт колишніх акціонерів "Приватбанку", держава сконцентрувала свої зусилля на переслідуванні Бахматюка. Навіть якщо бізнесмен та чиновники Нбу зможуть довести, що докази звинувачення безпідставні, це жодним чином не гарантуватиме припинення тиску з боку держави.

Йдеться про так звану справу щодо рефінансування НБУ у 2014 році. Бізнесмена звинувачують у незаконному використанні 1,2 мільярди гривень на рефінансування VAB. Минулого тижня вже затримали кілька екс-посадовців Нацбанку, у тому числі екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука, а колишнього власника Віейбі оголосили в розшук. Утім, юристи бізнесмена усі звинувачення відкидають.

"НАБУ зараз заявляє про те що ці кошти нібіто було привласнені. Відповідно до звіту Нацбанку протягом зокрема 18 днів ці кошти виплачувалися більш ніж 80 тисяч вкладників. Це говорить про те що вони не могли навіть бути привласнені в такому розмірі. Вони вважають що стабізяцінний кредит був виданий незаконно внаслідок того що віайпі банк не надав нац банку україни план фінансового оздоровлення. На сайті Нацбанку України починаючи з 2014 року і досі є актуальна інформація де написано що віайпі банк надав план фінансового оздоровлення", - говорить Тетяна Козаченко, юристка.

Раніше сам бізнсмен заявив, що винен вісім мільярдів гривень, і начебто неодноразово пропонував повернути їх державі. Та от іноземні інвестори побоюються, що справжньою метою кримінального переслідування може бути не повернення кредитів, а контроль над найбільшим аграрним холдингом в Україні.

"Ми називаємо це політичним переслідуванням - акціонер каже була ситуація 2014-2015 року втратили активи, ведем переговори пропонуємо повернути один до одного але йому кажуть ні і після того, як він дає офіційні пропозиції, які офіційно зареєстровані, відбуваються такі агресивні дії. Дуже дивно і незрозуміло. Стає підозріло в чиїх інтересах це робиться але ми розуміємо що така величезна компанія найбільший агрохолдинг в україні він буде цікавий. Є у нас інформація про те, що вже є люди які зацікавились активами які вже виходять на дискусію і кажуть давайте ми можливо допоможемо з точки зору забрати частину активів", - говорить Ігор Петрашко, заступник гендиректора Ukrlandfarming.

Раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що бізнес начебто планують передати в агенство з управління активами АРМА. Частина агрохолдингу знаходиться в заставі у іноземних бізнесменів, а отже Україна ризикує отримати десятки судових позовів, що може завдати великих збитків Україні.

"Це назирвається експропріація активів, якщо така ситуація відбувається - всі міжнародні кредитори вже виставлять претензії не до Бахматюка, а до держави Україна. Тому що їх активи забирають. Міжнародний арбітраж держава отримає не то, що вісім мільярдів назад від Бахматюка, отримає 1,8 з процентами мільярдів доларів в іншу сторону", - говорить Ігор Петрашко.

Це може відчутно вдарити по іміджу країни, адже інвестори боятимуться вкладати в Україну гроші. Аби недопустити такого, у Європі та США закликають дати оцінку ходу розслідування справи та пропонують надіслати в Україну юристів для переговорів щодо врегулювання цієї ситуації.