В Україні назвали збитки від Росії на повернутих кораблях [ Редактировать ]
Збитки на повернутих Росією трьох військових кораблях становлять майже 56 мільйонів гривень. І це лише попередні підрахунки. Таке заявив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лоссовський.
Він виступав на безпековому форумі ОБСЄ у Відні. Українська сторона заявила, що з огляду на технічний стан суден - їх не можна використовувати за призначенням.
Дипломат зазначив, що комплексна перевірка комісії ВМС ще триває.
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