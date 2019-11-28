Збитки на повернутих Росією трьох військових кораблях становлять майже 56 мільйонів гривень. І це лише попередні підрахунки. Таке заявив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лоссовський.

Він виступав на безпековому форумі ОБСЄ у Відні. Українська сторона заявила, що з огляду на технічний стан суден - їх не можна використовувати за призначенням.

Дипломат зазначив, що комплексна перевірка комісії ВМС ще триває.