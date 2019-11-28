У Рівному власник АЗС погрожував підірвати себе [ Редактировать ]
У Рівному власник незаконної АЗС під час затримання погрожував підірвати себе гранатою. Чоловіка доставили до відділку поліції, а коли почали оглядати речі зловмисник кинувся тікати.
Потому дістав гранату та зірвав чеку, погрожуючи підірвати себе та поліцейських. Переговорній групі вдалося переконати чоловіка здатися. Тепер він у слідчому ізоляторі.
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