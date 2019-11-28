В четверг, 28 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $144,64. За неделю курс упал на $306.

Теперь за монету предлагают $7539.14.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $153.4;

$153.4; Litecoin $47.98;

$47.98; Bitcoin Cash $221.07.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.