Курс биткоина рекордно вырос [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В четверг, 28 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $144,64. За неделю курс упал на $306.
Теперь за монету предлагают $7539.14.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $153.4;
- Litecoin $47.98;
- Bitcoin Cash $221.07.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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