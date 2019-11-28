Електронні сигарети з ароматичними сумішами тепер недоступні для жителів Великого Яблука. У Нью-Йорку вони опинилися під забороною. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Чим керувалися депутати - дивіться у наступному сюжеті.

Густа пара та солодкі аромати вейпу з роками знаходили дедалі більше поціновувачів. А особливо серед молоді. У містах з'являлися нові магазини для вейперів, а компанії поспішали удосконалювати моделі електронних сигарет для своїх клієнтів. Їх куріння стало свого роду субкультурою.

Та віднедавна, особливо у Сполучених Штатах, почала вимальовуватися тривожна тенденція. У серпні лікарі зафіксували перший смертельний випадок від захворювання, викликаного курінням вейпу. Тому влада Нью-Йорку вдалася до радикальних дій у місті просто заборонили ароматизовані електронні сигарети і суміші з різними смаками для них. Своє рішення - пояснили турботою про здоров'я підлітків.

"Неквапливість, з якої наша країна реагує на епідемію вейпів - це провал. Ми нічого не зробили, коли ці пристрої потрапили на ринок, коли на полицях почали з'являтися фруктові, м'ятні, цукеркові смаки - будь-які, які тільки можна уявити. Смаки, вочевидь орієнтовані на дітей. Ми так само не похопилися, коли їх виробники взялися просувати свій продукт у соцмережах, серед молодих людей, переконуючи їх, що електронні сигарети - хороший життєвий вибір", - говорить Марк Левін, член міської ради Нью-Йорка, голова комітету охорони здоров'я.

За закон проголосували 42 члени міської ради Нью-Йорка, проти - лише двоє.

"Ця рада практично легалізувала зберігання та вживання наркотику, відомого як марихуана. Ми це робили неодноразово. Ми продовжуємо так діяти. Якщо колись і був продукт, який нам слід заборонити, то це не електронна сигарета, не вейп, яким люди намагаються замінити тютюн, щоб кинути палити. Тож у цьому випадку я голосую "ні", - говорить Калман Йегер, член ради міста Нью-Йорк.

На засідання прийшли і захисники електронних сигарет: на їхню думку, ухвалений документ пролобіювали тютюнові гіганти. Активісти намагалися зірвати засідання і жбурляли в чиновників купюри.

Останнім часом у США дедалі частіше обговорюють шкоду від електронних сигарет. Зараз, за ​​деякими оцінками, від вейпінгу померло 40 осіб. А ще, на думку представників влади США, через доступність вейпів зросла кількість підлітків-курців.