На Донбасі почали діяти нові правила перетину КПВВ [ Редактировать ]
Нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі - починають діяти відсьогодні. Ще тиждень тому уряд спростив порядок в'їзду-виїзду, внесенням правок у розпорядження попереднього кабміну.
Першою чергою спростили процедуру для неповнолітніх. Зокрема, діти зможуть перетинати КПВВ, у тому числі, в супроводі усиновителів.
Також розширили перелік документів, що засвідчують особу. Йдеться, про свідоцтво про народження та закордонний паспорт.
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