Нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі - починають діяти відсьогодні. Ще тиждень тому уряд спростив порядок в'їзду-виїзду, внесенням правок у розпорядження попереднього кабміну.

Першою чергою спростили процедуру для неповнолітніх. Зокрема, діти зможуть перетинати КПВВ, у тому числі, в супроводі усиновителів.

Також розширили перелік документів, що засвідчують особу. Йдеться, про свідоцтво про народження та закордонний паспорт.