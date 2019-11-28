В Одесі 11 автівок зіткнулися через туман [ Редактировать ]
Одразу три ДТП сталися вранці на в'їзді в Одесу, в районі клеверного мосту. Одна людина загинула, ще четверо травмовані. У наймасштабнішій трощі, поблизу приміського гіпермаркету - 11 автомобілів. За попередніми даними, автівки зіткнулись через сильний туман.
У ДСНС закликають водіїв бути вкрай обачними. Окрім поганої видимості кермувальникам дошкулятиме й ожеледиця. Попри незначне потепління - у багатьох регіонах очікують опади, зокрема, і мокрий сніг.
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