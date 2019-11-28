У ДСНС закликають водіїв бути вкрай обачними

Одразу три ДТП сталися вранці на в'їзді в Одесу, в районі клеверного мосту. Одна людина загинула, ще четверо травмовані. У наймасштабнішій трощі, поблизу приміського гіпермаркету - 11 автомобілів. За попередніми даними, автівки зіткнулись через сильний туман.

У ДСНС закликають водіїв бути вкрай обачними. Окрім поганої видимості кермувальникам дошкулятиме й ожеледиця. Попри незначне потепління - у багатьох регіонах очікують опади, зокрема, і мокрий сніг.