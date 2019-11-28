Землетрус у Албанії: кількість жертв сягнула 37 людей [ Редактировать ]
В Албанії кількість жертв землетрусу зросла до тридцяти семи людей. Ще понад 650 травмовані, про це повідомляють місцеві ЗМІ. Найбільше постраждали Дуррес і Тирана, там досі шукають людей під руїнами.
Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда меншої сили. Інформації про потерпілих немає, втім поштовхи спричинили неабияку паніку. У місті Дуррес люди вибігали на вулиці, бо боялися, що їхні будинки от-от впадуть.
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