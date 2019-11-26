В мариупольской больнице умер боец ​​полка "Азов" Дмитрий Волонтирец. Известно, что 40-летний мужчина умер в результате инсульта. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

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Волонтирец служил по контракту в миротворческих войсках в Ираке. В "Азов" пришел из батальона "Донбасс", пройдя "Иловайский котел" и Дебальцево. Он был одним из основателей аэроразведки в полку.

В 2019 году Дмитрия наградили орденом "За мужество" 3-й степени. У мужчины остались жена и сын.

Раньше сообщалось о том, что в военной части вспыхнул пожар. А также на Донбассе противник восемь раз открывал огонь.

