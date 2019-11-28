SkyUp запустит еще четыре рейса из Украины [ Редактировать ]
Популярная авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне запустит рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону. Об этом сообщает "ЦТС".
"Несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов", - сказал гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий.
По его словам, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом.
Ранее сообщалось, что популярный лоукостер открывает новые рейсы.
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