Популярная авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне запустит рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону. Об этом сообщает "ЦТС".

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"Несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов", - сказал гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий.

По его словам, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом.

Ранее сообщалось, что популярный лоукостер открывает новые рейсы.