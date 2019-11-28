Претендентка на корону "Мисс Вселенная" 26-летняя украинка Анастасия Суббота презентовала национальный костюм, в котором планирует выйти на сцену конкурса. Платье девушка показала на своей странице в Instagram. Юзеры соцсети были шокированы 28-килограммовым нарядом.

Созданное дизайнерами платье выполнено в зеленой цветовой гамме и называется "Зеленая Украина".

"Идея костюма - показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной.

В костюме тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма тщательно работала команда из 10 человек в течение 2,5 месяцев", - написала Анастасия Суббота.

Фото: instagram.com/awwsaturday

Мнение украинцев разделилось: одни восхитились роскошным нарядом девушки, а другие назвали его безвкусным и нелепым.

"Гнездо на голове", "Что за образ?", "Настя, кушай кашу! Платье тяжелое", "Красивый украинский костюм", - написали пользователи сети.

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