Східному партнерству нову стратегію. В Європарламенті закликали Євросоюз підтримати економічну інтеграцію країн, що підписали угоду про асоціацію - України, Грузії та Молдови.

І розробити якісно нову стратегію під назвою "Тріо 2030". З такою ініціативою виступив голова комітету Європарламенту з закордонних справ Девід Макалістер. На його думку, Східне партнерство є частиною довгострокової стратегії стримування Росії.