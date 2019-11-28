Європарламент запропонував східному партнерству нову стратегію [ Редактировать ]
Східному партнерству нову стратегію. В Європарламенті закликали Євросоюз підтримати економічну інтеграцію країн, що підписали угоду про асоціацію - України, Грузії та Молдови.
І розробити якісно нову стратегію під назвою "Тріо 2030". З такою ініціативою виступив голова комітету Європарламенту з закордонних справ Девід Макалістер. На його думку, Східне партнерство є частиною довгострокової стратегії стримування Росії.
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