Прес-секретарка президента України назвала Литву Латвією [ Редактировать ]
Прес-секретарка президента України Юлія Мендель назвала Литву Латвією. Відповідний пост перед візитом української делегації в Литву вона оприлюднила у своєму Instagram-акаунті.
Там Мендель своє фото супроводила підписом: "Сукня для латвійського відрядження". Згодом повідомила, що таким чином, мовляв, "потролила" користувачів мережі. "Потролені" користувачі активно відреагували на чергову помилку Мендель.
Зокрема, порадили Зеленському не їздити в жодному разі до Словенії чи Словаччини. Забути про Швецію та Швейцарію, Австрію і Австралію. Та поцікавилися, чи знають в офісі президента назви столиць цих держав. А от від Ірану з Іраком - взагалі триматися подалі. Там подібні жарти точно не зрозуміють. Варто зазначити, що прес-служба Офісу Зе-президента раніше вже кілька разів плутала географічні назви. Наприклад, у липні Торонто назвала столицею Канади в звіті про візит Зеленського до цієї країни. А в жовтні прес-служба Офісу президента теж переплутала Литву і Латвію, висвітлюючи офіційний закордонний візит Зеленського.
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