В Харкові громадяни, не чекаючи на розслідування силових структур, почали самотужки боротися з наркодилерами. Онлайн-торгівля забороненими препаратами - світова проблема, адже завдяки інтернету, потенційні споживачі можуть легко знайти продаців незаконного краму. Українські міста не стали винятком, але в Харкові життя наркоділкам тепер ускладнить соціальний патруль. Хто ці добровольці, що патрулюють місто і що саме вони роблять - розкаже Світлана Шекера.

Соціальний патруль - колишні наркозалежні, волонтери та ветерани війни на Донбасі, виходять у рейд. Із соцмереж дізнаються місця так званих "закладок". Наркоманів зустрічають біля терміналів.

"Т.е. терминалы, которые стоят почти по всему городу, есть определенные электронные кошельки, через которые происходит пополнение магазинов, которые продают психоактивные вещества", - говорить Олександр Перевєрзєв, громадський активіст.

"Если мы понимаем и видим, что человек поднял клад, клад - это наркотик нашел, т.е. мы делаем гражданское задержание. И сразу же сообщаем на 102", - говорить Олександр Перевєрзєв, засновник громадської організації Hunter Kharkov.

Кладошукача передають поліції. Складніше, кажуть, знайти того, хто ховає пакет із наркотиками.

"Зачастую это люди, на которых даже невозможно подумать. Или женщина с коляской, или пара, которые, ну вообще не имеют отношения к зависимости, да", - говорить Дмитро Бондаренко, громадський активіст.

За три місяці роботи патруля чотирьох наркозалежних вдалося переконати пройти реабілітацію. Небагато. Та й це - вкрай складно. Владислав уже 4 роки - ін'єкційний наркоман.

"Под кайфом как-то один раз задумался, что будет с моей мамой, что будет с моей сестрой, если меня рядом с ними не будет, если я попаду в тюрьму или вообще умру. И как-то начал потихонечку отказываться", - говорить Владислав, колишній наркозалежний.

За неофіційними даними, у Харкові 13 з половиною тисяч тільки ін'єкційних наркоманів. Підлітки пробують солі чи маріхуану вже з 11 років.

"Мне скучно жить. Вот мои друзья, они не видят смысла жизни особо. Им нравится развлекаться. И они таким способом развлекаются, потому что дешево", - говорить Микита, житель Харкова.

Однак "спробувати" й кинути не вийде.

"Привыкание формируется на психологическом уровне, на психическом уже от первого приема. Деструктивно действует любое психоактивное вещество на организм пациента", - говорить Євген Бабенко, лікар-нарколог.

Інтернет-магазини, де продають наркотики, у Харкові блокують за допомогою чат-боту. Правоохоронці закрили уже сто таких крамниць, їх адреси надіслали містяни. Є ще один шлях протидії. Спеціальні центри, де працюють з проблемною молоддю. Їх у місті всього два.

"Мы работаем по программе снижения вреда. Мы говорим о том, что ну раз так получилось и ты уже что-то пробовал, то в дальнейшем этого делать не стоит. Это помогает и стимулирует, ну потому что в 16-17 лет они считают себя бессмертными", - говорить Анатолій Кузнєцов, соцпрацівник благодійної організації.

Однак побороти згубну пристрасть вдається менше ніж половині тих, хто цього прагне. Тож активісти радять батькам бути уважними до своїх дітей. Різка зміна у настрої, втрата ваги, неаргументовані витрати - перші тривожні дзвіночки.