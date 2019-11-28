Викриття незаконної АЗС: чоловік погрожував підірвати себе [ Редактировать ]
Подвиг моряків "Варяга" намагався повторити працівник підпільної заправки у Рівному. Напередодні тамтешні правоохоронці накрили незаконну АЗС. Там вони і затримали чоловіка, який вихопив гранату і пообіцяв підірвати все і всіх до дідька. Більше про цю історію розкаже Сніжана Сидорук.
"Заправляєтесь? Братуха, дай заправитись. Пожди, пожди, не снімай".
У каністри з ретельно прихованої цистерни оператор наливає пальне. Цю нелегальну АЗС фільмують поліцейські.
"-Що заправляєте? - По списку. - По списку? - Да. - А що за список? - А я звідки знаю. - А хто Вам той список дав? - Начальство".
Щоб скласти протокол за незаконну реалізацію нафтопродуктів, поліцейські доправили заправника до відділку.
"Запропонували, що буде проведено якби огляд запропонували видать речі, які заборонені в обігу. Він дістав гранату, сказав буду себе знешкоджувать - відпустіть".
Щоб уникнути жертв, працівникові підпільної АЗС дозволили вийти з відділку із гранатою.
Пробіг в кінець будівлі помітив тупик, після чого виліз на бордюр на пагорб та транспортувався в подальшому на дах будинку клубу.
Поліцейський Андрій Кректун вмовляв озброєного.
"Він викрикував слова - мені всерівно, я не хочу туди, тобто в місця позбавлення волі відійдіть, бо у вас є діти - мені втрачати нічого", - говорить Андрій Кректун, керівник сектору Рівненського міського відділу поліції.
Зловмисник не здавався. Вибіг навіть у місто.
"Хлопці його заговорили. Я з ним далі продовжував говорить в той момент, коли він обличчя повернув до дільничого, бо він його знову позвав досьє, я в той момент перехватив просто його руку, в якій знаходилася граната і все", - говорить Василь Зелінський, керівник поліції Рівного.
Граната Ф-1, якою погрожував затриманий, бойова - кажуть правоохоронці. Нині вона на експертизі.
"Чека, коли я гранатою руку його затиснув, чека випала, вона просто не була вкручена. Сам запал міг знову ж таки спрацювать, теж небезпечно було б для життя. Підозрілий мотивував те, що йому вже 60 років, йому втрачати не має нічого, що в нього якби немає рідних", - говорить Василь Зелінський, керівник поліції Рівного
Затриманий виявився колишнім військовим, родом із Запоріжжя. З'ясувалося, що його розшукують за зберігання боєприпасів. За скоєне зловмисникові загрожує від 9 до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення.
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