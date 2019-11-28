Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі.

Вогонь впритул наблизився до міста Санта-Барбара. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом - все місто може бути знеструмлене.