Влада Каліфорнії почала масову евакуацію через пожежі [ Редактировать ]
Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі.
Вогонь впритул наблизився до міста Санта-Барбара. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом - все місто може бути знеструмлене.
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