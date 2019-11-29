Державна служба статистики почала підготовку до перепису населення [ Редактировать ]
Підготовчий етап Всеукраїнського перепису населення 2020 року анонсувала Державна служба статистики. Зокрема з 1 грудня розпочнеться пробний перепис. Його проведуть в частині Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області.
Жителі цих територій можуть самостійно заповнити анкету на спеціальному порталі в інтернеті за наявності електронного підпису, або - надати відомості переписувачу, який прийде за адресою. Нагадаємо, що востаннє перепис населення в Україні проводили 2001 року.
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