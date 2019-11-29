Неспокійно і біля Мар'їнки. З настанням темряви, бойовики відкривають вогонь неподалік контрольно-пропускного пункту. Подробиці далі.

Позиції військових під Мар'їнкою, а саме перед пропускним пунктом на непідконтрольну територію. Нас зустрічає Юля, дівчина багато сміється, і мало розмовляє. Їй вісімнадцять років. Юля спочатку опанувала мирну спеціальність а потім пішла стрільцем в армію.

"Я чилась на парикмахера, на кондитера. Мне нравится это", - говорить Юлія, військовослужбовець Збройних сил України.

Періодичність обстрілів тут зумовлена розкладом роботи пункту пропуску. Поки він працює - все спокійно. Як закривається - починаються бойові дії.

"Днем во всяком случае тихо, чтобы в людей гражданских не попасть то тихо. А так когда трасса закрывается - тут начинается другая жизнь. Иногда снайпер постреливает, а то пулеметчики. По разному бывает. Мы наблюдаем они дразнят", - говорить Кирило, військовослужбовець Збройних сил України.

Кулі з великих калібрів, реактивні гранати - це те, що "прилітає" на ці позиції. Але найнебезпечніша ворожа зброя - інша.

"Снайпера - 12, 7 миллиметра. Модернизовані вінтовки у них, калибр 12,7. Но чтобы вы понимали, если прилитае - то живого места не останется. Крупное, все крупное. Дистанции такие, шо все крупное", - говорить "Несквик", військовослужбовець Збройних сил України.

Тому пересуватися тут потрібно з обережністю. А відкриті місця краще взагалі перетинати дуже швидко.