Американский боец UFC Уолт Харрис опубликовал трогательное послание погибшей падчерице Ане Бланшард, останки тела которой после длительных поисков были обнаружены возле баптистской церкви в населенном пункте Мэйкон Каунти (штат Джорджия, США).

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Соответствующую публикацию спортсмен разместил на личной странице в социальной сети Instagram.

"Моя милая девочка... Я благодарен те за то, что ты помогла мне изменить мою жизнь к лучшему... За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом! За то, оставалась моей самой большой фанаткой при победах, поражениях и ничьих! За то, что у тебя всегда были слова, которые могли вызвать улыбку на моем лице и поднять меня с колен, когда я был готов сдаться.

Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести… Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но так тяжело, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все утратило смысл. Я абсолютно потерян. Я просто хочу снова тебя увидеть. Надеюсь, что ты гордилась мною. Я собираюсь продолжать двигаться вперед, папе просто нужно время. Я тебя очень сильно люблю.

Присматривай за нами, как ты делала это всегда. Сейчас ты нужна нам, как никогда. Мой маленький могучий тигр теперь стал ангелом. Люблю тебя, навсегда и во веки веков", - написал Харрис.

Отметим, что студентка колледжа в Алабаме 23 октября не вернулась домой и спустя сутки была объявлена пропавшей без вести. Соседка девушки по комнате рассказала полицейским, что в последнем сообщении Аня писала, что находится с каким-то мужчиной.

Вскоре в 88 километрах от учебного заведения был найден залитый кровью автомобиль Бланшард, после чего было объявлено о начале спасательной операции. Усилиями анонимных доброжелателей, а также политиков и знаменитых спортсменов удалось собрать около 100 тысяч долларов. Также Уолт Харрис отказался от важного боя с Алистаром Оверимом ради поисков девушки, однако история закончилась трагеди

По информации CBS 42, подозреваемый в убийстве студентки задержан. Им оказался 30-летний житель Монтгомери (столица штата Алабама, США) Ибрагим Язид. Следом за ним был пойман Антуэйн Фишер - водитель, подвозивший первого до места преступления, и Дэвид Джонсон-младший, причины задержания которого не разглашаются.

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