Известный боец UFC растрогал посланием к погибшей дочери [ Редактировать ]
Американский боец UFC Уолт Харрис опубликовал трогательное послание погибшей падчерице Ане Бланшард, останки тела которой после длительных поисков были обнаружены возле баптистской церкви в населенном пункте Мэйкон Каунти (штат Джорджия, США).
Соответствующую публикацию спортсмен разместил на личной странице в социальной сети Instagram.
"Моя милая девочка... Я благодарен те за то, что ты помогла мне изменить мою жизнь к лучшему... За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом! За то, оставалась моей самой большой фанаткой при победах, поражениях и ничьих! За то, что у тебя всегда были слова, которые могли вызвать улыбку на моем лице и поднять меня с колен, когда я был готов сдаться.
Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести… Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но так тяжело, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все утратило смысл. Я абсолютно потерян. Я просто хочу снова тебя увидеть. Надеюсь, что ты гордилась мною. Я собираюсь продолжать двигаться вперед, папе просто нужно время. Я тебя очень сильно люблю.
Присматривай за нами, как ты делала это всегда. Сейчас ты нужна нам, как никогда. Мой маленький могучий тигр теперь стал ангелом. Люблю тебя, навсегда и во веки веков", - написал Харрис.
My sweet baby girl... I just wanna thank you for helping me change my life for the better... For teaching me how to be a man and a better father! For being my biggest fan win, lose , or draw! For always knowing what to say to put a smile on my face and lift me up when I was down and wanted to give up. You light up my world I’m so many ways. This pain is unbearable... I know you want me to be strong but it so hard baby it so hard. I’m gonna find away I promise you I will. Right now nothing makes sense and I’m so lost. I just want you back. I hope I made you proud... I’m gonna keep going daddy just needs time. I love you so much. Look after us like you always did. We need you now more than ever. My lil mighty mighty tiger is a angel now. I love you baby girl forever and ever!
Публикация от Walt Harris (@thebigticket205)
Отметим, что студентка колледжа в Алабаме 23 октября не вернулась домой и спустя сутки была объявлена пропавшей без вести. Соседка девушки по комнате рассказала полицейским, что в последнем сообщении Аня писала, что находится с каким-то мужчиной.
Вскоре в 88 километрах от учебного заведения был найден залитый кровью автомобиль Бланшард, после чего было объявлено о начале спасательной операции. Усилиями анонимных доброжелателей, а также политиков и знаменитых спортсменов удалось собрать около 100 тысяч долларов. Также Уолт Харрис отказался от важного боя с Алистаром Оверимом ради поисков девушки, однако история закончилась трагеди
По информации CBS 42, подозреваемый в убийстве студентки задержан. Им оказался 30-летний житель Монтгомери (столица штата Алабама, США) Ибрагим Язид. Следом за ним был пойман Антуэйн Фишер - водитель, подвозивший первого до места преступления, и Дэвид Джонсон-младший, причины задержания которого не разглашаются.
Читайте также: знаменитый боксер трагически погиб во время спарринга.
по теме
"Сделал все возможное": Уайлдер заговорил о завершении карьеры
Непобежденный американец сделал заявление накануне боя с Ортисом
"Проделал колоссальную работу": Руис раскрыл детали подготовки к реваншу с Джошуа
Ставший главной сенсацией года боксер попытается во второй раз удивить AJ
Легенда возвращается: Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры
Непобежденный американец вновь снимает перчатки с гвоздя
Умерла самая старая американка
На 115-м году ушла из жизни старейшая жительница США Алелия Мерфи
Пенсионерка 11 лет хранила труп мужа в морозилке
75-летняя женщина хранила тело мертвого мужа в собственной квартире 11 лет