Министр инфраструктуры Владислав Криклий поставил под угрозу работу терминала в аэропорту "Борисполь", чтобы передать торговые площади в арендное пользование людям из окружения Яценюка. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Владимир Воля.

"Несмотря на то, что уже произошло обновление власти, разборки и перетягивание одеяла за сферы влияния продолжаются между различными кланами, которые ее представляют. Цель одна - оседлать схемы и потоки. Битва происходит за вполне серьезные ресурсы", - пишет эксперт.

По его словам, под угрозой закрытия оказался терминал F в аэропорту "Борисполь", который открыли весной 2019. Причиной, как утверждает Воля, стали "схемы" представителей новой власти.

"В новом терминале F, как замечают многие пассажиры, уровень сервиса значительно отличается от того, который получают пассажиры в терминале D этого же аэропорта. Причем, в худшую сторону. В первую очередь, это связано с тем, что там до сих пор отсутствуют объекты общепита и магазины дьюти-фри. Выясняется, что пассажиры в терминале F не имеют возможности получать нормальный сервис лишь по причине затяжного конфликта между Фондом госимущества и Министерством инфраструктуры. Ведомства Сенниченко и Криклия сошлись в батле за влияние и расстановку своих протеже на аренду площадей в этом терминале", - отметил эксперт.

По его информации, экс-нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук, которого считают "смотрящим" от старой власти, активно захватывал торговые площади Борисполя, используя тесные связи в ФГИ и Министерством инфраструктуры.

"Именно там создавались такие условия конкурсов, что одержать в них победу могли только структуры Иванчука. Дело его живет и процветает и сейчас. Потому что, ФГИ, не смущаясь и прямо нарушив условия конкурса, продлил его компании договоры аренды до 10 лет. При этом, закрывая глаза на то, что оплата за аренду для нее в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости. "Легитимный" (Telegram-канал "Легитимный" - прим.ред.) пишет, что в эту борьбу за схемы и потоки включен и свеженазначенный заместитель Криклия - Олег Ющенко, у которого в декларации имеется не только "Ламборгини", но и 5 га земли в районе аэропорта.

Воля также отметил, что несмотря на активную переписку между чиновниками, которая длится несколько месяцев, вопрос о проведении открытого конкурса на аренду торговых площадей в терминале все еще остается нерешенным.

"Фактически повторяется прошлогодняя история с арендой площадей в терминале D этого же аэропорта, когда с ноября 2018 года и по сей день, не определены арендаторы на часть площадей в результате междусобойчика Фонда госимущества (как управляющего имуществом госпредприятия) и Мининфраструктуры (как надзорного органа)", - написал политолог.

Он также подчеркнул, что по экспертной оценке недополученная арендная плата за год составила около 63 млн гривень, из которых 44,1 млн получил бы госбюджет, а 18,9 млн - аэропорт.

"Сколько же миллионов так и не получено на новом терминале - пока неизвестно. Важно то, что пока чиновники ФГИ и Мининфраструктуры соревнуются в казуистике, чтобы обеспечить победу в конкурсах именно своим протеже - обычные пассажиры, попадающие в терминал F, оказываются лишенными элементарных сервисов, которые имеются всего в нескольких сотнях метров, в другом терминале. Но зато назначен "стрелочник" - аэропорт. Увы, все продолжается, как и при бывшей власти", - подытожил Владимир Мороз.