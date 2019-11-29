Туристи у Тунісі відпочивають у компанії черепашек [ Редактировать ]
Засмагати поруч із маленькими черепашками. Такий відпочинок пропонують у Тунісі. А ще - читають лекції про морських мешканців просто на пляжі. Усе, щоб захистити рідкісний вид. Про дивне, але, вочевидь, корисне дозвілля - дивімося далі.
На пляжах островів Кюр'я завжди людно. Тунісці почасти приїздять сюди на вихідні. Та це не звичайний курорт. Засмагати й плавати тут можна поруч з рідкісними черепахами.
"Довгоголові морські черепахи постійно роблять тут кладки, ми стежимо за ними вже більше 20 років. І це єдиний пляж у Південному Середземномор'ї, де відкладають яйця представники цього виду", - говорить Манель Бен Ісмаїл, співзасновниця громадської організації "Наш великий океан".
Таких черепашок ще називають "логгерхед", вони занесені до міжнародної Червоної книги. Щоб захистити плазунів уряд Тунісу спільно з громадськими організаціями розробив спеціальну програму. Острови перетворять на заповідник. Утім відпочивальників випроваджувати звідсіля не будуть. Навпаки - запрошують туристів спостерігати, як маленькі черепашки з'являються на світ. І розповідають охочим про цей унікальний вид.
"Я думала, на ці острови люди просто приїздять відпочити і посмажити барбекю. Ніколи й не гадала, що вони настільки важливі для черепах, та й для інших видів", - говорить Суад Хашнаві, відпочивальниця.
Самки логгерхедів пам'ятають, де з'явилися на світ. І повертаються відкласти яйця на те ж саме місце. Тому біологи й намагаються зберегти всі належні умови на піщаних пляжах. Цей вид вразливий ще й тому, що потомство з'являється лише раз на кілька років. А зрілого віку, а це 25 років, досягає лише одна із тисячі черепах.
"В океані цих черепах підстерігає чимало загроз. Це риболовецькі судна з їхніми сітями, острови пластику. А ще руйнування кладок та глобальне потепління. У цього виду стать дитинчат залежить від температури в кладці. Що тепліше - то більше самок народжується. А дисбаланс у довкіллі може призвести до вимирання виду", - говорить Хамед Маллат, біолог громадської організації "Наш великий океан".
Екологи сподіваються, що прибутки від туризму зможуть спрямувати на захист морських черепах і просвітницьку роботу серед місцевих мешканців.
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