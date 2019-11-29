Депутати Кіровоградські облради ухвалили звернення про несвоєчасність продажу землі в Україні [ Редактировать ]
Земельним питанням опікувалися й депутати Кіровоградської обласної ради на позачерговій сесії. Ухвалили звернення до центральної влади про несвоєчасність продажу сільськогосподарської землі в Україні.
На сесії виступили аграрії, які заявили про свою позицію. Рішення ухвалили одноголосно.
Нагадаю, депутати Верховної Ради готуються до другого читання законопроекту, що може дозволити продаж землі. Наразі в Україні є мораторій на такі угоди.
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