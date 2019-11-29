В п’ятницю, 29 листопада, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко підбив підсумки політичного тижня в країні.

- Як ви поясните зниження рейтингу президента і органів влади? Що було неправильним у діях посадовців і монобільшості?

- Основная проблема - это моноизбиратели. Обещали одно, а делают совсем другое. И вот только что был сюжет про выплаты больничных. А на прошлой недели я был в Сумской области, встречался с коллективом районной больницы. Вот вы можете себе представить, что врачам не платят зарплаты с сентября месяца. При чем, зарплата у них же не по 20 тысяч гривен, а по 5-6 тысяч. Сидят всем коллективом 150 человек и что они скажут об этой власти, когда прекратили выплаты зарплат. И так по всей стране: с учителями, медиками, шахтерами.

А возьмите тарифную ситуацию. Приняли постановление 19 октября и установили, так называемую, страховую цену на газ для населения с 1 января - 8 тысяч гривен, при том, что летом закачали газ в 2 раза дешевле. Кто вообще им дал право устанавливать такую цену и продолжать этот тарифный геноцид. Я уже не говорю о ситуации с землей, когда через колено пытаются сломать всю страну и принять законопроект, который угоден только МВФ, только его толкают. Люди уже поняли, к каким трагедиям это может привести и просто стали на дыбы. Фермеры, депутаты, потому что это реально социальная провокация, которую проводит сегодняшняя власть.

- Уряду Гончарука доводиться аврально знаходити рішення, щоб вийти з криз, які постійно виникають. То урядовці повертають опалення у містах, то шукають гроші на погашення боргів із зарплатні, то перерозподіляють державні видатки, щоб поновити виплату лікарняних... Ніби якась команда рятувальників, а не урядовці. Чому й досі не налагоджена системна робота влади, яка б просто запобігала виникненню подібних криз?

- В переходный период экономики, а у нас он есть, любое правительство работает в режиме цейтнота. Но эти вообще превысили все. Такой непрофессионализм, бесшабашность и безалаберность мы не видели никогда. Понятно, что с ситуацией они просто не справляются, они не понимают, где выделить приоритеты. Они перераспределяют деньги на социальные выплаты, обрезают только именно социально незащищенных .Самое обидное то, что силовикам всем выплаты идут "как из пулемета", а вот инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, матерям одиночкам, пенсионерам… всем обрезают. Это была визитная карточка прошлой власти, вот они ее с успехом переняли сегодня.

- Цього року лишилося тільки два пленарних тижні. І протягом одного з них Верховна Рада знову розглядатиме земельну реформу. Чи зможе монобільшість ухвалити цей законопроект? Та які найбільш принципові речі треба врахувати у другому читанні?

- Мы будем требовать постановки в "порядок денный" на следующей неделе законопроектов, которые социально направлены. В первую очередь - это постановление парламента о выполнении решений конституционного суда о возобновлении льготных выплат чернобыльцам, инвалидам и матерям одиночкам. Потом у нас законопроект по денежным выплатам детям, пострадавшим в результате военного конфликта на востоке. Закон №2193 по снятию. НДС газа для населения. Это очень важно, это удешевит стоимость газа и тарифы. И закон №2491 по особому статусу отдельных районов Донбасса, который позволяет имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера". Эти законы для нас принципиальны.

А согласно закона про рынок земли, люди уже поняли опасность. Вот сегодня один за другим областные советы принимают решение против этого, потому что фермеры реально понимают, что у них отбирают все. Они делают это под давлением и фермеров, и людей, которые не получили землю. Много случаев, когда земля не распаевана из-за коррупций Госгеокадастра. Вот я был в Харьковской области на этой неделе встречался с фермерским хозяйством. Приехал руководитель другого хозяйства говорит, что "нам должны официально должны распаевать 1000 гектаров земли, Госгеокадастр заблокировал, без объяснения причин, ничего не объяснили и люди не получили, хотя имеют право". И таких случаев тысячи по стране. И эти люди сейчас поняли, что их просто обманывают. Поэтому нельзя через колено ломать страну. Это никогда не приводило к добру. Я надеюсь, что хватит ума, чтобы не тащить этот закон в таком виде в зал.

- Якщо у монобільшості таки буде 226-ть голосів за ринок землі, то якої реакції чекати від аграріїв, які вже місяцями виступають проти урядових планів стосовно землі? Чи можна прогнозувати, що вони поновлять протести з більшою силою?

- Сопротивление будет нарастать. У людей отбирают святое для украинцев. Земля всегда была святой. Это больше, чем средство заработка. Это земля - мать родная и ее отбирают. Конечно, будут протесты.

- Уже скоро зустріч у "нормандському форматі". На вашу думку, які рішення на ній можуть бути ухвалені? Та чи допоможе ця зустріч закінчИти війну?

- Я очень надеюсь, на это. Мы должны сделать все, чтобы помочь президенту решить все вопросы. В том числе, газовые переговоры и переговоры по восстановлению мира, и я категорически не согласен с теми политиками, которые сегодня рассказывают про какие-то красные черты, куда ходить, а куда не ходить. Уже "зрада" у нас звучит. Где они были раньше все, когда этот конфликт за 5 лет унес тысячи жизней человеческих. Палец о палец не ударили, теперь начинают критиковать. Поэтому, я считаю, что мы должны все помочь в достижении позитивного результата, дорожной карты, конкретных решений и выполнять их ради бедующего страны.