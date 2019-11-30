Почему нельзя дарить посуду: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Дарить посуду, сервизы и столовые предметы можно считать нашей настоящей традицией, но что по этому поводу говорят народные приметы? Узнайте, подойдут ли красивые наборы вилок, ложек, чашек в качестве презента на тот или иной праздник.
Выбирая этот удобный универсальный подарок, учтите пожелания народных примет. Согласно им, на поверхности приборов не должно быть царапин, сколов, потертостей. В противном случае, жизнь получателя дара изменится в худшую сторону, гармония исчезнет, в семье начнутся неприятности.
Колющие и режущие предметы - далеко не самые лучшие презенты на день рождения, свадьбы и вообще любые другие праздники. В первую очередь это относится к ножам, поэтому они не считаются хорошим подарком.
Из- за них приходят неприятности, разлад и несчастье. Нередко ссорятся тот, кто дарит и тот, кто принимает подарок. Считается, если подарена вилка возлюбленным, то скоро любовь закончится.
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