Дарить посуду, сервизы и столовые предметы можно считать нашей настоящей традицией, но что по этому поводу говорят народные приметы? Узнайте, подойдут ли красивые наборы вилок, ложек, чашек в качестве презента на тот или иной праздник.

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Выбирая этот удобный универсальный подарок, учтите пожелания народных примет. Согласно им, на поверхности приборов не должно быть царапин, сколов, потертостей. В противном случае, жизнь получателя дара изменится в худшую сторону, гармония исчезнет, в семье начнутся неприятности.

Колющие и режущие предметы - далеко не самые лучшие презенты на день рождения, свадьбы и вообще любые другие праздники. В первую очередь это относится к ножам, поэтому они не считаются хорошим подарком.

Из- за них приходят неприятности, разлад и несчастье. Нередко ссорятся тот, кто дарит и тот, кто принимает подарок. Считается, если подарена вилка возлюбленным, то скоро любовь закончится.

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