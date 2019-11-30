Под Запорожьем правоохранители разоблачили банду из 20 человек, которые совершали разбойные нападения, грабежи, похищения людей и кражи. Организаторами преступной группы были отец и двое сыновей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

"Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас задержаны организаторы и активные участники банды", - говорится в сообщении.

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По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации. По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) Уголовного Кодекса Украины.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию других фигурантов.

Ранее сообщалось, что под Киевом напали на журналиста.