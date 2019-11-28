Взломали сейф и украли деньги: в Киеве ограбили Нацсоюз журналистов (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 28 ноября, в Киеве ограбили офис Национального союза журналистов Украины. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.
"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - написал Томиленко.
Правоохранители разыскивают лиц, причастных к ограблению офиса НСЖУ: "Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа украли оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения".
Ранее сообщалось, что пенсионер ограбил банк из-за жены.
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