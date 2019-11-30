Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей бара [ Редактировать ]
В Бразилии в одном из баров Рио-де-Жанейро в районе Руа-ду-Резенда произошел инцидент. Известно, что вооруженный мужчина взял в заложники семь человек. Об этом информирует местный портал новостей G1.
По предварительным данным, у нападавшего при себе было огнестрельное оружие, а также бутылка с зажигательной смесью.
После начала переговоров полиции с захватчиком, впоследствии троих заложников он отпустил. Последней нападавший освободил 64-летнюю женщину, которая оказалась владельцем бара.
Сотрудники полиции продолжают переговоры с захватчиком, чтобы добиться освобождения всех заложников.
Ранее сообщалось, что в Польше изрезали украинца, а также в Киеве водители устроили поножовщину.
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