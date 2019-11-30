В Бразилии в одном из баров Рио-де-Жанейро в районе Руа-ду-Резенда произошел инцидент. Известно, что вооруженный мужчина взял в заложники семь человек. Об этом информирует местный портал новостей G1.

По предварительным данным, у нападавшего при себе было огнестрельное оружие, а также бутылка с зажигательной смесью.

После начала переговоров полиции с захватчиком, впоследствии троих заложников он отпустил. Последней нападавший освободил 64-летнюю женщину, которая оказалась владельцем бара.

Сотрудники полиции продолжают переговоры с захватчиком, чтобы добиться освобождения всех заложников.

Ранее сообщалось, что в Польше изрезали украинца, а также в Киеве водители устроили поножовщину.