Без грошей можуть залишитись і два міста на Черкащині. Чиновники ризикують втратити кошти, виділені державою на будівництво спортивних майданчиків, бо не встигають їх витратити. Чому будівництво і досі не завершено? Більше у матеріалі.

Цієї події тут чекали ще з літа. Сучасний баскетбольний майданчик зі штучним покриттям завершили будувати тільки кілька днів тому. Він обійшовся у майже 900 тисяч гривень - пів мільйона виділила держава, ще понад 300 тисяч - місцевий бюджет. Попри дощ, місцеві баскетболісти одразу поспішають випробувати обновку.

"Покриття супер! Для баскетбольного майданчика дуже хороше покриття, які зроблені і в Черкасах", - говорить Олександр Харченко, капітан баскетбольної команди села Червона Слобода.

Щоб виділили гроші на будівництво трьох таких майданчиків, посприяв народний депутат Сергій Рудик. Та якщо Червона Слобода вже відкрила своє поле, у Смілі будівництво тільки почалось. Наданої державою субвенції тутешнім керівникам не вистачило. Щоб закінчити майданчик, просять - ще мільйон. Мовляв, такий кошторис від підрядника.

"Я не знаю, я не можу дати вам відповідь на це питання. Може тут стразами, вкладуть все".

У Кам'янці баскетбольним майданчиком вже давно мали б користуватися. Адже гроші на його будівництво держава виділила ще в грудні 2018 року. Та замість сучасного поля - потрісканий асфальт. До робіт, каже нардеп, тут навіть не приступали.

"Я, як народний депутат, зміг вибити кошти і за день до початку зими приїхав подивитися , що зробили. Розпорядниками коштів виступають місцеві органи влади. На даний час ми бачимо волейбольно-баскетбольне поле зі штучним покриттям, яке б мало вже бути встановлене, побудоване, - як хочете так і називайте", - обурений Сергій Рудик, народний депутат України.

У виконкомі Кам'янської ОТГ лише розводять руками. Державної субвенції на будівництво майданчика їм вистачило, але довго не могли знайти підрядника. Договір з ним підписали лише 6 листопада. Однак у документі - жодного слова про терміни виконання будівельних робіт.

"Що? Там немає дати. Цей договір до 31 грудня, термін дії договору до 31 грудня. Ми побудуємо цей майданчик однозначно".

Та попри це чиновники запевняють - сучасний майданчик у Кам'янці з'явиться вже до нового року. Якщо ні - відповідальний за його будівництво сам готовий себе покарати.

"Якщо я його не побудую, я напишу заяву і піду. Я не зможу собі пробачити того, що ми втратили 500 тисяч з Державного бюджету, я цього не пробачу", - стверджує Богдан Хоменко, провідний спеціаліст виконкому міської ради Кам'янської ОТГ.

Та й про майданчик місту доведеться забути. Якщо гроші до 31 грудня Кам'янка не освоїть - 500 тисяч гривень, гроші повернуться до Державного бюджету. І їх навряд чи виділять повторно.