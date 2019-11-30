Як досягти миру в країні? Сьогодні про це говорили на зустрічні національної платформи "Жінки за мир" у Дніпрі. Там зібралися бізнес-леді, політики, громадські діячі та підприємці з усієї країни.

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Національна платформа "Жінки за мир" зібрала у Дніпрі більш як чотириста учасниць з усієї країни. Головні теми дискусій - мир та єднання.

"Мы имеем снятие моратория с продажи земли, продолжающие обстрелы на Донбассе, катастрофический рост цен, тарифов инфляция, недофинансированная медицина, недофинансированное образование. Отсутствие рабочих мест, в связи с прекращением и остановкой крупных производственных предприятий и заводов. Сегодня мы должны и просто обязаны стать на свою защиту. Стать более сплоченными", - говорить Олена Степанян, учасниця національної платформи "Жінки за мир".

Припинити бойові дії та досягти порозуміння - у цьому запорука не лише миру, а й економічного зростання в країні, - впевнені учасниці форуму.

"Давайте не забывать, что мир - это главная цель, это главная основа для восстановления экономики. Развитие экономики может быть только в мире", - наголосила Ірина Хижняк, учасниця національної платформи "Жінки за мир".

Багато уваги приділили і майбутній зустрічі Нормандскої четвірки - вона має відбутися 9 грудня, у Парижі. Засновниця форуму "Жінки за мир" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська впевнена - ці переговори стануть доленосними.

"Всем нам хочется пожелать президенту - силу воли и духа не сдаться, не сломаться, найти выдержку и на этих переговорах, быть главным лоббистом мира в Украине, сделать все, чтобы мы начали старт отчета мирного пути нашей страны. Мы видим прекрасно, что отдельные радикальные элементы, отдельные "партии войны", люди, которые наживались на этой войне, которые делали на этом свои политические карьеры, путем разъединения, противостояния, агрессии в нашей стане - они, конечно, боятся. Боятся того, что страна вернется к мирной повестке дня", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Жінки за Мир" вже розробили близько шістдесяти законопроектів, які необхідно ухвалити після мирного врегулювання на Сході України.

"Команда "Оппозиционная платформа - За жизнь" четко дала дорожную карту. Какие изменения нужно внести в бюджет 2020 года, чтобы вся страна вернулась к мирной жизни. И, конечно же, отдельным блоком мы подготовили пакет законопроектов, направленных на защиту людей, пострадавших от боевых действий - семей, у которых есть погибшие и раненые, и люди - которые проживают там, в зоне конфликта. Конечно, мы подготовили проект, как сегодня выплачивать пенсии всем гражданам страны", - підкреслила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Усі документи вже передали до Верховної Ради. В "Опозиційній платформі - За життя" сподіваються, що народні обранці підтримають закони, які сприятимуть миру і розвитку країни.