Підрив банкомата у Києві: поліція затримала грабіжників [ Редактировать ]
Грабіжників, які, ймовірно, підірвали банкомат у Києві, затримано. Ними виявились іноземець і киянин, який раніше був засуджений за зберігання наркотиків.
Нагадаю, інцидент стався у ніч проти суботи. Зловмисники кинули в банкомат займисту суміш, забрали касети з грошима і втекли. Внаслідок вибуху було пошкоджено й відділення банку. Тепер підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
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