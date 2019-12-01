І майже аналогічна трагедія в Росії. У Забайкаллі з шестиметрового мосту впав пасажирський автобус. Загинули 19 людей, ще 18 - у лікарнях. Автобус прямував зі Стрітенська до Чити. У його салоні перебували 43 пасажири і водій. За попередньою версією правоохоронців, аварія сталася через те, що лопнуло колесо.

"Пострадавшие - 19 пассажиров - доставлены в центральные и районные больницы города Шилка, Сретенск и Нерченск. На данный момент автобус поставлен на колеса. Спасено 26 человек", - говорить Микола Басов, представник МНС Росії.