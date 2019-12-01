У Тунісі сталася жахлива аварія з туристичним автобусом [ Редактировать ]
Жахлива аварія з туристичним автобусом сталася в Тунісі. Там загинули 23 людини, ще 20 травмовано. Машина злетіла з траси в кювет і перекинулася.
У салоні була місцева молодь, яка їхала зі столиці країни на екскурсію. Як нам повідомили у вітчизняному МЗС, українців серед пасажирів автобуса не було.
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