Жахлива аварія з туристичним автобусом сталася в Тунісі. Там загинули 23 людини, ще 20 травмовано. Машина злетіла з траси в кювет і перекинулася.

У салоні була місцева молодь, яка їхала зі столиці країни на екскурсію. Як нам повідомили у вітчизняному МЗС, українців серед пасажирів автобуса не було.