Напад на активіста на Донеччині. Чоловік у комі. У Бахмуті на громадського діяча Артема Мірошниченка напали у п'ятницю ввечері. У тяжкому стані його доправили до лікарні та прооперували.

Про це повідомив брат активіста Сергій Мірошниченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що стан Артема наразі тяжкий і лікарі не дають жодних прогнозів. Артем Мірошниченко тривалий час очолював організацію "Стоп Корупція" у Дніпропетровській області.