На Донеччині напали на активіста: чоловік у комі [ Редактировать ]
Напад на активіста на Донеччині. Чоловік у комі. У Бахмуті на громадського діяча Артема Мірошниченка напали у п'ятницю ввечері. У тяжкому стані його доправили до лікарні та прооперували.
Про це повідомив брат активіста Сергій Мірошниченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що стан Артема наразі тяжкий і лікарі не дають жодних прогнозів. Артем Мірошниченко тривалий час очолював організацію "Стоп Корупція" у Дніпропетровській області.
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