Пробний перепис населення запустили напередодні. Про це повідомили в Держслужбі статистики. Он-лайн опитування триватиме 10 днів в Оболонському районі Києва, а також Пісківській ОТГ на Київщині.

З 14 по 23 грудня до місцевих жителів завітають обліковці. Це підготовчий етап до Всеукраїнського перепису - його планують провести наступного року.