В Україні запустили пробний перепис населення [ Редактировать ]
Пробний перепис населення запустили напередодні. Про це повідомили в Держслужбі статистики. Он-лайн опитування триватиме 10 днів в Оболонському районі Києва, а також Пісківській ОТГ на Київщині.
З 14 по 23 грудня до місцевих жителів завітають обліковці. Це підготовчий етап до Всеукраїнського перепису - його планують провести наступного року.
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